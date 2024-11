Triste dénouement. L’émissaire Habad aux Emirats arabes unis, le Rav Tsvi Kogen, a bien été enlevé puis assassiné. Son corps a été retrouvé par les services de sécurité émiratis. C’est ce qu’ont indiqué le cabinet du Premier ministre israélien et le ministère israélien des Affaires étrangères.

”Les représentants de l’Etat d’Israël à Abou Dhabi sont en contact permanent avec la famille depuis le début de l’événement et continue à l’accompagner dans ce moment difficile. Sa famille en Israël a également été informée. L’assassinat de Tsvi Kogen, z’l, est un acte terroriste antisémite odieux. L’Etat d’Israël agira par tous les moyens pour traduire en justice les responsables de sa mort”.

Le Rav Tsvi Kogen, z’l, avait disparu depuis jeudi dernier et l’hypothèse de son enlèvement et de son assassinat était considérée comme la plus plausible, ce qui est désormais, hélas, confirmé.

Possédant la double nationalité moldave et israélienne, le Rav Tsvi Kogen, z’l, s’était marié il y a six mois avec la nièce du Rav Gaby Holzberg, émissaire Habad assassiné à Bombay en 2008.

Il avait servi dans Tsahal, dans le bataillon Tomer, le bataillon orthodoxe de l’unité Guivati.