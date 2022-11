Trente heures après son enlèvement, le corps du jeune Tiran Fero, a été restitué à sa famille, cette nuit.

Tiran a été enlevé par des terroristes des brigades des martyrs d’Al Aqsa alors qu’il était à l’hôpital après avoir eu un accident de voiture près de Djénine. On ne sait pas encore si le jeune druze israélien était déjà mort lorsqu’il a été enlevé. Il devait fêter ses 18 ans aujourd’hui.

Les terroristes, qui dans un premier temps, pensaient avoir enlevé un soldat israélien, avaient indiqué qu’ils ne restitueraient le corps qu’en échange de ceux des terroristes palestiniens détenus par Israël.

La journée d’hier a été riche en négociations et tractations et plusieurs acteurs ont été impliqués, de l’Autorité palestinienne jusqu’au gouverneur de Djénine et un cheikh de Hevron en passant par les députés arabes israéliens.

Israël a clairement fait savoir aux ravisseurs qu’il savait où se trouvait le corps de Tiran et que s’ils ne le restituaient pas, ils en paieraient le prix. Tout en privilégiant la voie diplomatique, les autorités israéliennes ont fermé hier tous les points de passage autour de Djénine.

Des centaines de Druzes ont manifesté hier sur la route 6, en menaçant de forcer le passage de Gilboa et de rentrer à Djénine, en exigeant la libération de Tiran. Les forces de sécurité sont intervenues pour contenir la foule en colère.

Finalement, cette nuit (mercredi à jeudi), le corps de Tiran a été rendu à sa famille. Le père du jeune druze a tenu à remercier ce matin sur les ondes de Reshet Beth, un cheikh de Hevron en particulier. Les autorités israéliennes, quant à elle, ont exprimé leur reconnaissance à l’Autorité palestinienne qui a agi en coulisses pour obtenir cette libération et affirmé qu’aucune contrepartie n’avait été accordée aux terroristes.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a publié un communiqué: »J »envoie nos plus sincères condoléances à la famille Fero et à toute la communauté druze pour la mort tragique de Tiran qui devait célébrer son 18e anniversaire aujourd’hui. Rendre son corps à sa famille était le moins que nous puissions faire pour apporter du réconfort dans leur foyer. Je remercie tous ceux qui ont travaillé aujourd’hui pour permettre ce dénouement. »

Le ministre de la Défense, Benny Gantz : »Je tiens à témoigner ma reconnaissance à l’Autorité palestinienne pour son action dans le retour de Tiran Fero, z’l, auprès des siens. Il s’agit d’un acte humanitaire basique après une action inhumaine. Je tiens à remercier les forces de sécurité et tous les acteurs, dirigeants et représentants, qui ont agi avec détermination pour le ramener. Mes sincères condoléances à la famille qui a fait preuve d’une grandeur d’âme dans ces moments difficiles ».

Rappelons que plusieurs Israéliens sont encore prisonniers du Hamas, à Gaza, et ce depuis des années: les soldats Hadar Goldin et Oron Shaoul, z’l, mais aussi deux jeunes civils: Avera Mangistu and Hisham al-Sayed.