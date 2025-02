La famille de l’otage Tsahi Idan a annoncé que l’institut médico-légal d’Abu Kabir avait identifié son corps.

La dépouille de Tsahi, z’l, a été restituée cette nuit (mercredi à jeudi) avec celles des otages Shlomo Mansour, Ohad Yahalomi et Itzik Elgarat, z’l.

Tsahi, z’l, était âgé de 50 ans, originaire du kibboutz Nahal Oz. Il était marié et père de 3 enfants. Le 7 octobre, la famille s’est réfugiée dans l’abri de la maison. Les terroristes ont réussi à entrer. Ils ont assassiné Mayane, la fille aînée de Tsahi.

Les terroristes ont filmé et diffusé en direct l’attaque de la maison de la famille Idan. Sur les images on voit les membres de la famille apeurés alors que les terroristes les retiennent et tirent depuis leur maison vers l’extérieur. Tsahi est en sang. Mayane, z’l, est assassinée sous les yeux de ses parents et de ses frère et soeur.

Le cousin de Tsahi, Guy Idan, est tombé au combat au Liban un an après le début de la guerre.