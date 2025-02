La famille de l’otage Shlomo Mansour, 86 ans, l’otage le plus âgé enlevé par le Hamas le 7 octobre, a annoncé que son corps a été identifié par l’institut médico-légal d’Abu Kabir.

Shlomo, z’l, était originaire du kibboutz Kissoufim.

»Les membres du kibboutz Kissoufim sont endeuillés et souffrent avec le retour du corps de notre cher ami, Shlomo Mansour. Shlomo a été enlevé du jardin de sa maison pastorale le matin de ce maudit samedi et a été assassiné par des terroristes à Gaza. Shlomo était le coeur de notre communauté, notre grand-père à tous. Il avait toujours un grand sourire, il se souvenait de chaque anniversaire et appelait pour souhaiter Mazal tov. Il savait donner le sentiment à chacun d’entre nous qu’il était le centre du monde. Sa personnalité nous accompagnera toujours ».

Shlomo a été enlevé et emmené menotté sous les yeux de son épouse, Mazal, qui a été sauvée. Il était un rescapé du pogrom de Farhoud en Irak en juin 1941.