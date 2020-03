Ces dernières semaines nous vivons tous au rythme du Corona. Notre vie quotidienne est bouleversée par des changements majeurs et imprévus et de jour en jour les mesures restrictives et les consignes de sécurité se font de plus en plus dures à respecter. Et ce qui est peut- être encore plus difficile à vivre c’est l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons tous autant que nous sommes et l’impression que rien ne va plus et que notre avenir et celui de la planète toute entière semble être gravement compromis.

Au-delà des difficultés objectives qu’elle engendre, cette pandémie représente aussi un défi majeur pour chacun d’entre nous. Comment gérer la crise, l’arrêt du travail et les pertes financières, les enfants désœuvrés à la maison, les personnes âgées isolées, et encore bien d’autres situations critiques, et tout cela sans pouvoir sortir de chez soi et sans compter les risques de contamination et la maladie. Nul n’est à l’abri.

Combien de temps cela va-t-il durer? Qu’adviendra-t-il de nous tous? Comment garder l’espoir de jours meilleurs et insuffler du courage à ceux que nous aimons? Saurons-nous être assez résilients?

Malheureusement il y a plus de questions que de réponses. Mais il parait évident que nous devrons supporter cette situation un certain temps. Quelles sont nos ressources pour surmonter une telle épreuve et rester confiant envers et contre tout?

Comment augmenter notre résilience ?

Il n’existe bien sûr pas de remède miracle, mais il existe cependant certains moyens d’améliorer sa résilience afin de s’adapter aux évènements perturbants, que ce soit en se renforçant dans sa foi et dans les pratiques religieuses, ou encore en pratiquant la méditation, le yoga, la psychologie positive et autres techniques, notamment l’hypnose et l’autohypnose .

En effet, l’hypnose, par le biais de suggestions adéquates, permet d’accéder à nos ressources internes et même de les améliorer et par là-même de mieux gérer nos émotions et nos comportements face aux situations anxiogènes. Après une ou deux séances guidées par un hypnothérapeute, il est possible d’apprendre l’autohypnose et de contrôler soi-même ses états internes et de reprendre confiance.

L’utilisation de l’hypnose n’exclut absolument pas l’utilisation des autres moyens cités plus haut susceptibles eux aussi d’augmenter la capacité de résilience. Bien au contraire elle amplifie et facilite les mécanismes d’adaptation nécessaires pour gérer les situations de crise. Etant donné les mesures actuelles de confinement il est bien sûr impossible de se rendre chez un hypnothérapeute.

C’est pourquoi je souhaite partager mes compétences avec les lecteurs, afin de faire connaitre l’autohypnose et aider ceux qui ont en besoin. Voici donc un exercice simple à réaliser seul dans un lieu sûr et tranquille où vous serez sûr de ne pas être dérangé. Prévoyez à l’avance le temps que vous voulez y consacrer.

Au début quelques minutes suffisent. Asseyez-vous donc dans un fauteuil confortable ou allongez-vous sur votre lit et fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez en vous imaginant qu’à chaque inspiration vous laissez entrer au-dedans de vous une énergie positive, des pensées positives ou encore une sensation de bien-être. Puis expirez lentement par la bouche, tout en imaginant qu’à chaque expiration vous vous même temps que l’air débarrassez de toutes les sensations et émotions négatives en sort de vos poumons. Vous pouvez visualiser par exemple un ciel bleu avec des nuages au loin et à chaque inspiration le ciel devient de plus en plus clair, de plus en plus bleu et les nuages s’éloignent de plus en plus à chaque expiration, comme chassés par le vent.

Répétez ces respirations trois fois, l’expiration doit être un peu plus longue que l’inspiration. Il se peut que vous soyez légèrement étourdis après ces respirations profondes, cela est dû à l’ hyperventilation. Si c’est le cas il suffit de diminuer l’amplitude des respirations et tout revient très vite dans l’ordre.

Pour en revenir à l’exercice présent, essayez maintenant de vous remémorer une vous. expérience positive ou un endroit agréable pour essayez de vous souvenir de tous les détails, de ce que vous avez vu, ressenti ou entendu pour revivre la scène en 3 dimensions. Plus vous retrouverez des sensations visuelles, olfactives, auditives, ou même tactiles et gustatives et plus ce souvenir sera réel pour vous. Et vous serez agréablement surpris de ressentir un sentiment de calme et de sérénité. Cette scène ou ce paysage deviendra alors pour vous un lieu de paix intérieur, comme un jardin secret où vous vous sentirez profondément bien. Prenez tout votre temps pour le recréer, comme si vous étiez dans une bulle de calme et de tranquillité.

Lorsque vous déciderez de mettre un terme à cette expérience agréable, comptez mentalement de 1 à 3. Au chiffre 3 ouvrez les yeux, étirez-vous bien, comme après avoir dormi.

Il se peut que certaines personnes aient plus de mal que d’autres à « lâcher prise » et visualiser des images mentales, surtout s’il s’agit d’une première expérience de ce genre. Mais en renouvelant cet exercice plusieurs fois par semaine cela deviendra de plus en plus facile et avec un peu d’entrainement il vous suffira de penser à cet endroit, de le visualiser pour être aussitôt en paix et en harmonie avec vous-même.

Si le temps vous manque, vous pouvez vous contenter de faire 3 respirations lentes et profondes chaque fois que vous vous sentez stressés ou inquiets et vous verrez comment vous arriverez plus facilement à garder votre sang-froid.

De plus voici un conseil utile à pratiquer en tout temps et encore plus actuellement: tous les soirs, avant de s’endormir , penser à 3 choses positives dans notre vie et remercier la Providence Divine pour ces bienfaits. Répétée tous les jours, cette habitude fait des merveilles.

J’espère que ces conseils auront le mérite d’aider certains, et que se réalisera très prochainement avec l’aide du Tout Puissant cette phrase de ‘Hazal: « Ils ont été délivrés à Nisan, et à Nisan ils seront délivrés », et que tous les malades du Am Israël se rétabliront rapidement.

Dr Michal ISHAY

Spécialiste en Médecine de Famille

Hypnothérapeute agréée auprès du Ministère de la Santé

