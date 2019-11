Le membre de la Chambre des représentants Andy Levin (Dém. – Michigan) a perdu une occasion de se taire mais le tweet qu’il a publié renforce encore l’image d’un Parti démocrate de plus en plus critique envers Israël.

A son retour d’une visite en Samarie, Andy Levin a exprimé sa « colère »: « Je me suis rendu au sud de la Rive occidentale, y compris au village palestinien de Susya, que le gouvernement israélien a détruit à deux reprises, et qui aujourd’hui prive ses habitants à l’accès d’eau. Et comme pour faire exprès, sous nos yeux, des canalisations d’eau ont été vues près du village afin d’acheminer de l’eau potable à un avant-poste juif illégal établi à proximité ».

Une explication que le représentant démocrate avait sans doute pris pour argent comptant en parlant à des habitants arabes. « J’ai été consterné par cette scène qui m’a mise très en colère mais j’ai été impressionné par la force et la détermination des habitants. Tout ceci m’a fait une très forte impression » a conclu l’élu du Michigan, le même Etat représenté par une virulente anti-israélienne, Rashida Tlaib.

Le coordinateur de Tsahal pour les activités du gouvernement dans les Territoires, général Kamil Abu Rukun a voulu mettre les choses au point sur Twitter face à tant de légèreté intellectuelle: il a d’abord expliqué que cet avant-poste arabe de Susya (situé près du village juif de Sussiya) était illégal et constitue une tentative de l’Autorité Palestinienne d’y transférer des habitants d’autres villages afin de créer une continuité territoriale sur des terres domaniales israéliennes.

Mais surtout, concernant l’approvisionnement en eau, l’officier a fait comprendre à Andy Levin qu’il ne comprenait rien aux réalités sur le terrain: les canalisations et tuyaux qu’il a vus font partie d’un projet d’insfrastructures destiné à améliorer l’acheminement d’eau potable à tous les habitants de ce secteur, et particulièrement aux Arabes! ».

Le général Abu Rukun a conclu: « Nous ne pouvons que déplorer le fait que vos hôtes (arabes) vous ont induit en erreur et ont présenté la situation de manière tronquée qui ne correspond en rien à la réalité ».

La judéité de l’élu américain augmente encore le trait sur l’hostilité à Israël qui s’instille dans les rangs du Parti démocrate.

Photo Wikipedia