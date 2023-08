Le conseil des ministres a adopté ce matin (dimanche), la proposition conjointe du Premier ministre, Binyamin Netanyahou, du ministre de la Santé et de l’Intérieur, Moshé Arbel et du ministre du Développement du Negev et de la Galilée, Itshak Wasserlauf, concernant le plan ”Massa Doctors”.

Ce programme lancé en 2008 permet aux jeunes médecins qui ont entre 22 et 40 ans et qui sont diplômés d’une université reconnue de participer à des études théoriques et à une formation pratique en Israël, pour une durée de huit mois.

Le plan est actuellement mis en œuvre à Beer Sheva, en coopération avec l’Université Ben Gourion et le centre médical Soroka, et à Haïfa, en coopération avec l’hôpital Rambam. La plupart des participants ont choisi de rester dans ou autour des villes dans lesquelles ils vivaient pendant le programme, contribuant ainsi à l’enrichissement du personnel médical dans les zones périphériques d’Israël.

Jusqu’à aujourd’hui, 1200 médecins ont fini le programme et 95% d’entre eux ont décidé de faire leur alya et exercent désormais au sein du système de santé israélien.

Le nouveau volet du programme, validé aujourd’hui, vise à favoriser l’alya de 195 médecins afin de pallier les manques du système de santé israélien, dans un contexte où, outre la pénurie déjà existante s’ajoutent les menaces de plusieurs médecins de quitter le pays en raison de la réforme judiciaire.

Un budget de 650 millions de shekels a été alloué à cette fin en coopération avec l’Agence Juive.

Le but de cette décision ministérielle est d’une part d’encourager l’alya et d’autre part de répondre au problème de la pénurie de médecins et d’équipes médicales, en particulier dans les villes de périphérie.

Ces 195 médecins s’ajouteront aux 200 arrivés l’année dernière, dans le cadre du programme ”Massa Doctors”.

Le ministre Itshak Wasserlauf a précisé: ”Dans le cadre de cet effort, le ministère du Négev, de la Galilée et de la Résilience nationale, sous ma direction, octroiera environ 700000 shekels pour financer des allocations en faveur des médecins olim qui bénéficieront de larges horizons d’emploi et d’un fort potentiel d’intégration dans le système de santé israélien. En collaboration avec nos partenaires de l’Université Ben Gourion et du centre médical de Soroka, nous oeuvrons pour que les habitants de la périphérie jouissent des meilleurs soins et en même temps pour participer à l’effort sioniste en favorisant l’intégration des olim et le rassemblement des exilés”.

Le ministre Moshé Arbel a, quant à lui, souligné la bouffée d’oxygène pour le système de santé israélien que représente l’arrivée de ces médecins olim: “Le problème majeur du manque de personnel dans le système de santé israélien, tel qu’il a été exprimé dans le rapport de l’OCDE, nécessite des efforts ciblés. Le ministère de la Santé sous ma direction investit des efforts et des ressources considérables pour rectifier la situation, notamment en renforçant le système de santé avec des professionnels de qualité qui sont éligibles en vertu de la Loi du retour, qui sont imprégnés des valeurs sionistes et qui veulent lier leur destin à celui de l’État d’Israël. C’est une autre étape importante tournée vers l’avenir et qui contribuera à la résolution de la crise”.

Le Premier ministre Netanyahou s’est également félicité de cette décision importante: ”Ce n’est pas seulement une décision sioniste, c’est aussi une étape importante qui contribuera à la santé de tous.”