Le conseil des ministres a adopté ce matin (dimanche) le recul de l’âge de départ du service de réserve.

Selon cette nouvelle proposition, pendant les trois prochains mois, il sera possible de réquisitionner des réservistes jusqu’à l’âge de 41 ans au lieu de 40 ans pour les soldats et de 46 ans au lieu de 45 ans pour les officiers.

Initialement, la prolongation était de six mois mais la conseillère juridique du gouvernement a estimé qu’il était illégal de procéder à une telle augmentation du temps de disponibilité pour le service de réserve alors que tous les hommes en âge de faire l’armée n’étaient pas enrôlés et l’a autorisé uniquement pour les trois prochains mois.

Cette référence directe à la conscription des orthodoxes intervient alors que le sujet est l’un des plus brûlants de l’actualité politique israélienne. La loi de rallongement de l’âge du service de réserve avait d’ailleurs suscité de nombreuses critiques ces derniers jours, en arguant du fait qu’il était déplacé de demander à ceux qui servaient déjà de servir plus longtemps pendant que d’autres obtenaient une dispense automatique de tout service militaire.