A l’approche des fêtes de Pessah et des vacances qui les accompagnent, le conseil de sécurité nationale a publié des mises en garde contre certaines destinations dont une en particulier.

La destination la plus dangereuse pour les Israéliens reste le Sinaï. L’avertissement de sécurité y est très élevé – niveau 4 – et le conseil de sécurité nationale déconseille fortement aux touristes israéliens et juifs de s’y rendre en raison des risques importants d’attaques terroristes.

Selon le conseil de sécurité nationale, les touristes israéliens et juifs doivent faire preuve de vigilance en Europe également où les organisations terroristes islamistes ont tissé des réseaux. »Le Hamas devrait intensifier ses tentatives d’attentats contre des Juifs et des Israéliens à l’étranger, en raison de la reprise des combats à Gaza et de sa situation difficile sur le terrain. Au Danemark, en Allemagne, en Bulgarie et en Suède, des infrastructures terroristes du Hamas ont déjà été découvertes alors qu’elles planifiaient d’attaquer des cibles israéliennes », écrit le conseil de sécurité nationale dans un communiqué officiel.

Outre en Europe, le danger existe aussi dans certaines régions hostiles notamment la Corne de l’Afrique, le Sahel et certains Etats du centre de l’Afrique. En Asie, l’Afghanistan, le sud des Philippines, le Pakistan, le Bangladesh, la région du Cachemire et certaines parties de l’Indonésie sont des destinations déconseillées. Dans toutes ces régions on note une activité terroriste jihadiste importante.

Le Conseil de sécurité nationale souligne que la motivation de l’Iran, du Hamas, du Hezbollah et de Daech à attaquer des Israéliens et des Juifs reste élevée. En toile de fond : la poursuite des combats à Gaza et une atmosphère mondiale hostile envers les Israéliens. »Nous appelons le public à agir avec responsabilité, à consulter les avertissements aux voyageurs avant d’acheter des billets et à suivre les recommandations pour chaque pays en fonction du niveau de risque », indique le communiqué.