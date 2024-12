Le conseil de sécurité national a annoncé aujourd’hui (jeudi) la hausse du niveau d’alerte pour les touristes israéliens en Arménie et dans les Maldives.

Cette décision a été prise en raison de menaces terroristes contre des cibles israéliennes ou juives.

Le Conseil de sécurité national réitère et souligne, en particulier en ce moment, l’importance de prendre les mesures suivantes pour chaque voyage à l’étranger :

1. Consultez le site Internet d’alertes aux voyageurs avant d’acheter des billets d’avion pour votre destination ;

2. Restez particulièrement vigilant dans les lieux publics (y compris les restaurants, les hôtels, les bars, etc.) ;

3. Cachez tout ce qui pourrait vous identifier comme Israélien ;

4. Soyez coopératif avec les forces de sécurité locales, suivez leurs instructions, informez immédiatement la police locale si vous avez été victime ou témoin d’une activité terroriste, puis prévenez la hotline d’alerte aux voyageurs du conseil de sécurité national, au +972-2-666-7444.

5. Évitez de publier des détails et des photos de voyage sur les réseaux sociaux, avant et pendant la visite, y compris dans les groupes axés sur les voyages à l’étranger.

6. Rendez vos profils de réseaux sociaux privés et évitez de les partager.

7. Évitez de partager, sur les réseaux sociaux et dans les conversations avec des inconnus, tout détail faisant allusion à votre service dans Tsahal ou les forces de sécurité israéliennes.