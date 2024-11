A l’approche du match qui opposera la France à Israël, à Paris le 14 novembre prochain, le conseil de sécurité national a publié un communiqué dans lequel il déconseille aux Israéliens de se rendre à Paris.

Le conseil de sécurité national affirme que ces derniers jours, divers appels ont été identifiés parmi les organisations pro-palestiniennes/partisans d’organisations terroristes, pour nuire aux Israéliens et aux Juifs, sous couvert de protestations et en profitant des rassemblements (événements sportifs et culturels) pour maximiser le préjudice et l’exposition médiatique. En outre, des organisations visant à nuire aux Israéliens ont été identifiées dans un certain nombre de villes européennes, notamment à Bruxelles (Belgique), dans les grandes villes de Grande-Bretagne, à Amsterdam (Pays-Bas) et à Paris (France) à l’occasion du match du 14 novembre.

Le conseil demande donc aux Israéliens de ne pas se rendre à l’étranger pour un événement sportif ou culturel pendant la semaine qui arrive. Il leur est, par ailleurs, recommandé de ne pas afficher de signes extérieurs de leur origine israélienne lors de leurs déplacements à l’étranger.

Parallèlement à cette annonce, le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé qu’il serait présent au match France-Israël, ce jeudi, ce qui devrait renforcer encore la sécurité sur place et qui constitue un message de la part de l’Elysée.