L’agence d’information Reuters a indiqué que le Conseil de Sécurité des Nations Unies examinait un projet de résolution qui exigerait qu’Israël « cesse immédiatement et complètement toutes les activités de ‘colonisation dans le territoire palestinien occupé’ ».

Selon des diplomates qui ont communiqué l’information à Reuters, le Conseil, composé de 15 membres, devrait voter lundi prochain sur ce texte, présenté par les Émirats arabes unis en coordination avec l’Autorité palestinienne.

Il faut souligner que le texte « réaffirme que l’établissement par Israël de ‘colonies’ de peuplement dans ‘le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est’ n’a aucune validité légale et constitue une violation flagrante du droit international ».

Rappelons que c’est à ce même Conseil de Sécurité que l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan s’est adressé tout récemment pour lui demander de condamner les attentats terroristes qui ont frappé une nouvelle fois des civils israéliens. Il avait notamment déclaré: « Ces crimes abominables sont encouragés et approuvés par l’Autorité palestinienne et les groupes terroristes comme le Hamas, le Djihad islamique et le FPLP, entre autres ».