Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté cette nuit (lundi à mardi) une résolution présentée par les Etats-Unis pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages.

Elle a été adoptée par 14 voix pour, 0 contre et 1 abstention – la Russie.

Suite au vote, le Président américain a déclaré que cette résolution qui s’appuie sur la proposition d’accord qu’il a présentée il y a une dizaine de jours, serait une occasion pour le Hamas de montrer qu’il veut réellement un cessez-le-feu: ”Le Hamas déclare qu’il veut un cessez-le-feu. Cet accord est une occasion pour lui de prouver qu’il le pense vraiment”.

Cette résolution reprend les termes de l’accord détaillé par Joe Biden concernant un arrêt des combats dans la Bande de Gaza, un retrait des troupes israéliennes, le retour des Gazaouis dans le nord de la Bande de Gaza, l’augmentation de l’aide humanitaire, la libération des otages et la restauration de la Bande de Gaza.

Rappel du contenu de la proposition:

Un cessez-le-feu immédiat, complet et absolu avec la libération des otages dont les femmes, les personnes âgées et les blessés, la restitution des dépouilles de plusieurs otages tués, l’échange de prisonniers palestiniens, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza , le retour des citoyens palestiniens dans leurs foyers et leurs quartiers dans toutes les régions de Gaza, y compris dans le nord, ainsi qu’une distribution sûre et efficace de l’aide humanitaire à grande échelle dans toute la bande de Gaza à tous les citoyens palestiniens qui en ont besoin Avec l’accord des parties, une fin définitive des hostilités, en échange de la libération de tous les autres otages encore à Gaza, et un retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Le début d’un vaste programme de réhabilitation pluriannuel pour Gaza et le retour des dépouilles de tous les otages morts encore à Gaza.

Le Hamas a réagi à ce vote en se félicitant des mesures qu’il préconise et a ajouté: ”Nous confirmons que nous poursuivrons nos efforts et notre lutte avec notre peuple pour obtenir ses droits nationaux et en priorité la défaite de l’occupation et la création d’un Etat palestinien indépendant, totalement souverain, avec Jérusalem comme capitale et le droit au retour”.

Israël s’oppose à cette résolution, notamment parce qu’elle prévoit que si la première étape lors de laquelle des otages doivent être libérés dure plus longtemps que les 6 semaines prévues, cela allongera d’autant la durée de cessation des combats. Pour Israël, cela donnera au Hamas la possibilité de faire trainer en longueur cette phase de libération et les négociations qui vont avec.