Il ne pouvait y avoir de réaction plus appropriée et sévère sur le plan symbolique pour la Turquie après son offensive meurtrière anti-kurde dans le nord de la Syrie: la Chambre des représentants du Congrès américain a voté une résolution reconnaissant officiellement le génocide commis par le Turcs envers les Arméniens entre les années 1915 et 1923. Plus d’un million et demi d’Arméniens avaient alors été massacrés par les troupes de l’Empire ottoman.

La Chambre des représentants est aujourd’hui à majorité démocrate, mais pour ce vote, les Républicains se sont joints à cette résolution qui a été adoptée à une très large majorité avec 405 voix contre à peine 11 opposés. (La Chambre contient 435 membres). Au moment du vote, la présidente de la chambre, Nancy Pelosi a déclaré: « Trop souvent, de manière tragique, la réalité de ce crime abominable a été niée. Aujourd’hui, nous disons clairement, dans cet hémicycle, afin que ce soit gravé dans le marbre des annales du Congrès: les actes barbares commis contre le peuple arménien constituent un génocide”.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a été le premier a réagir du côté turc qualifiant cette décision de « honteuse » et « dénuée de sens » qui selon lui « est destinée à satisfaire le lobby arménien et les groupes anti-turcs américains ». Il a rajouté que le texte a été voté « par des gens qui exploitent l’Histoire à des fins politiques ». L’ambassadeur des Etats-Unis à Ankara, David Satterfield, a été immédiatement convoqué au ministère des Affaires étrangères pour se voir signifier une protestation officielle de la part de la Turquie.

Mercredi matin, le président turc Recep Erdogan a réagi en annonçant que le parlement turc donnera une réponse à cette décision américaine. Il a également estimé que le vote de la Chambre des représentants n’a aucune valeur.

A l’opposé, l’Arménie s’est félicitée de cette décision. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a salué un « vote historique du Congrès américain », rajoutant que cette résolution “est un pas audacieux vers la vérité et la justice historique qui offre également un réconfort à des millions de descendants des survivants du génocide arménien”.

Une trentaine de pays ont déjà reconnu officiellement les massacres méthodiques d’Arméniens par les Turcs comme ayant été un génocide.

Photo illustration