Le Premier ministre Netanyahou a rencontré à New York le Président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi.

Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, du commerce, de la sécurité et de la cybersécurité.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré à l’issue de la rencontre: “Nous venons d’avoir des discussions très productives avec le président du Congo, et nous avons convenu qu’Israël ouvrirait une ambassade à Kinshasa et que le Congo déplacerait son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ce sont deux bonnes annonces et je pense qu’elles reflètent notre volonté commune d’améliorer nos relations”.

Le Président congolais a surenchéri: “Je confirme que nous avons eu d’excellentes discussions avec le Premier ministre israélien, Netanyahou. Et les discussions ont porté sur les excellentes relations que nous entretenons et sur la manière de renforcer ces relations. Ces échanges ont également porté sur la manière dont nous pourrions nous rapprocher d’Israël en développant davantage de projets, en matière de sécurité, de cybersécurité, etc. L’État d’Israël a accepté d’ouvrir son ambassade à Kinshasa, et la République démocratique du Congo a accepté de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Que Dieu bénisse les relations entre Israël et la République démocratique du Congo”.