Le commandant (rés) Zeev Erlich, âgé de 71 ans, a été tué au Liban lors d’affrontements avec les terroristes du Hezbollah alors qu’il avait rejoint les combattants de l’unité Golani sur place, quelques heures auparavant.

Il sera reconnu comme soldat tombé au combat.

Zeev Erlich, z’l, était originaire du yishouv Ofra et du bet sefer sadé d’Ofra.

Il était un chercheur reconnu sur tout ce qui concerne la terre et l’histoire d’Israël. Il avait publié deux séries de livres sur la Judée-Samarie.

Le président du conseil régional du Goush Etsion lui a rendu hommage: ”Le coeur refuse toujours de croire à la terrible catastrophe lors de laquelle a été tué notre ami Zeev Zabou Erlich. Zabou faisait partie de la génération des premiers guides d’excursion et chercheurs sur la Judée-Samarie. Notre génération a suivi ses traces et buvait ses paroles. Pendant de nombreuses années, il a guidé, fait des recherches et avec une curiosité unique, il essayait toujours de parvenir dans chaque coin et d’étudier chaque site archéologique. Je n’ai pas rencontré beaucoup de gens avec autant de connaissance sur Eretz Israël, avec un tel amour de la terre. Pour moi Zabou était aussi un ami et pendant de nombreuses années j’ai appris de lui, il me manquera beaucoup. Nous allons nous efforcer de marcher dans les pas de géant qu’il nous a laissés”.