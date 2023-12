Hier (mercredi), le commandant Dvir Fima, z’l, a été tué au combat dans la Bande de Gaza.

Les conditions dans lesquelles il a perdu la vie montre le héros qu’il était. Lors des combats avec son unité, il a repéré un puits piégé. Il s’est couché dessus afin d’éviter qu’il ne fasse trop de dégâts, se sacrifiant et sauvant ainsi la vie des trois soldats qui était près de lui.

Dvir, z’l, était âgé de 32 ans. Il était marié et père d’un petit garçon d’un an et demi. Il était l’aîné de 6 frères. Deux de ses frères sont, eux aussi, mobilisés.

Son père est militaire de carrière depuis de nombreuses années.

Daniella Fima, la mère de Dvir a témoigné: ”J’ai élevé 6 garçons. En ce moment, trois de mes fils et mon mari sont à l’armée. Dvir était mon aîné. La dernière fois que je lui ai parlé était mardi, la veille du drame. Il m’a envoyé une photo de lui à Gaza par WhatsApp. Quand les trois soldats sont arrivés pour m’annoncer la nouvelle, mon monde s’est effondré. J’ai tout de suite demandé ”qu’est-il arrivé à Dvir?”. J’avais un mauvais pressentiment parce qu’il m’avait raconté que les combats étaient difficiles et je savais qu’ils venaient me dire que quelque chose lui était arrivé. Cela me détruit de penser que le petit Harel va grandir sans son père. Il aimait tellement Harel qu’il est impossible d’expliquer à quel point ils étaient liés”.

Shimon, le père était dans une base de l’armée dans le sud, quand un de ses fils l’a appelé pour lui dire de rentrer tout de suite à la maison parce qu’un ”drame était arrivé”. ”Le trajet du sud jusqu’à la maison à Beth Shean a été un enfer. Quand je suis arrivé on m’a annoncé que j’avais perdu mon fils aîné”.