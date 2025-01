Vague de démissions au plus haut niveau de Tsahal: après le Chef d’Etat-major, c’est le général Yaron Finkelman, le commandant du secteur sud qui annonce sa démission.

Il n’a pas précisé de date à laquelle il demandait de mettre fin à ses fonctions en précisant qu’il resterait autant que nécessaire.

»Ma conscience et les valeurs qui me guident m’ordonnent de mettre fin à mon rôle de commandant du secteur sud et à mon service au sein de Tsahal. Le 7 octobre, j’ai échoué dans la défense du Neguev occidental et de ses chers et valeureux habitants. Cet échec sera gravé en moi toute ma vie », a écrit Finkelman.

»Par responsabilité envers l’État d’Israël, les habitants de la bordure de Gaza qui me sont chers, l’armée israélienne et son peuple, j’ai depuis agi pour mener la guerre contre le Hamas et les organisations terroristes à Gaza. J’ai eu le privilège de commander pendant la guerre des commandants et des officiers, de merveilleux combattants – la génération de la victoire. Leurs combats sont des chapitres d’héroïsme et d’excellence dans l’histoire de Tsahal et de l’Etat. Je porterai dans mon coeur avec une douleur profonde tous ceux qui sont tombés au combat. Nos meilleurs fils et filles, audacieux dans l’esprit et dans les actes. Je resterai toujours aux côtés des familles endeuillées. Les blessés, dans leur douleur et leur lutte vers la guérison, seront toujours avec moi ».

Il termine en soulignant que le coup porté au Hamas est très important et qu’il faut continuer jusqu’à la libération de tous les otages et la restauration totale de la sécurité.