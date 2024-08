L’Iran continue de menacer Israël d’une riposte violente après l’élimination sur son sol du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh.

Aujourd’hui (lundi), c’est le commandant des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, qui a déclaré: ”Lorsqu’Israël sera confronté à notre riposte forte et déterminée, il comprendra son erreur. Cette riposte interviendra à l’endroit et au moment voulus. Ils verront quand, où et comment nous riposterons”.

Dans ce contexte, le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a avertit les chancelleries occidentales que l’Iran pourrait attaquer Israël dans les 24 ou 48 prochaines heures.

Licence photo: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/