Après plusieurs semaines de manifestations à Tel Aviv, lors desquelles des violences ont été commises, des routes bloquées, le commandant de police du district, Amihaï Eshed, va être muté à un autre poste.

Cette mutation est présentée comme un round de nomination au sein de la police sur recommandation du chef de la police, Kobi Shabtaï. Néanmoins, il convient de noter que cette annonce intervient après que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a manifesté son mécontentement après avoir constaté sur le terrain que les policiers ne respectaient pas ses consignes relatives aux manifestants et au blocage des routes.

Le porte-parole de la police a publié un communiqué: »Nous tenons à préciser qu’Amihaï Eshed n’a pas été renvoyé de son poste. Il s’agit d’un round de nominations au sommet de la police. Ashad est un officier apprécié, avec un long parcours à des postes de commandement ».

Au sein de l’opposition, on ne croit pas à la version officielle de la police et on prétend qu’il s’agit d’un acte politique qui prouve que Ben Gvir veut transformer la police en une milice à sa botte.

Notons que, pour l’heure, aucun nom n’a été donné concernant le remplaçant d’Amihaï Eshed.