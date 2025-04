Le retour des vieux démons? Le général Tomer Bar tente ces derniers jours de freiner la publication d’une lettre de réservistes qui critiquent la décision du gouvernement de reprendre les combats.

La lettre n’appelle pas explicitement au refus de servir et n’est pas adressée aux autorités militaires, mais elle est formulée comme un appel général. On y lit notamment: »En ce moment, la guerre sert principalement des intérêts politiques et personnels, et non des intérêts sécuritaires. La poursuite de la guerre ne contribue à aucun de ses objectifs déclarés et entraînera la mort d’otages, de soldats de Tsahal et de civils innocents, ainsi que l’épuisement des réservistes ».

L’initiative de cette lettre a été lancée il y a une dizaine de jours. Plusieurs pilotes, en service de réserve ou à la retraite, ont déjà accepté de la signer. Tous les signataires ne sont pas des réservistes actifs – certains ne le sont plus.

Le commandant de l’armée de l’air a immédiatement convoqué les initiateurs dès qu’il a pris connaissance de l’existence de la démarche. Une rencontre a eu lieu hier. Plusieurs réunions ont eu lieu, le Chef d’Etat-major a assisté à l’une d’elles.

Ce dernier veut agir sans compromis face aux menaces de refus de servir de la part des réservistes.

A l’heure qu’il est la lettre n’a pas été envoyée.