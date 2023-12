Le général Yaron Finkelman, commandant de la région sud, était hier soir (jeudi) avec les soldats de Tsahal qui se trouvent à Jabaliya. Il a allumé avec eux la première bougie de Hanouka.

”Cette guerre est longue, importante et difficile. Ce moment de l’allumage des bougies de Hanouka est symbolique”, a déclaré Yaron Finkelman, ”Pendant que nous nous battons ici à Jabaliya, nos familles chantent et allument les bougies de Hanouka, elles comptent sur nous et sont fières de nous. Vous êtes les Maccabim de notre époque, vous êtes les officiers qui mèneront les combattants, les Maccabim de notre époque, et nous continuons à avancer jusqu’à la victoire”.