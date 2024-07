Le Premier ministre Netanyahou a réuni aujourd’hui le comité de lutte contre le coût de la vie avec le ministre de l’Economie Nir Barkat.

Le comité a récemment approuvé la réforme ”Ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël” dans les secteurs de l’alimentation, des cosmétiques et des produits électriques, qui est actuellement en cours de préparation pour ses deuxième et troisième lectures à la Knesset. Elle devrait être adoptée d’ici la fin de la session.

Aujourd’hui, la commission a approuvé à l’unanimité la proposition du Premier ministre Netanyahou, du ministre de l’Économie Nir Barkat et du ministre des Finances Betsalel Smotrich et a décidé que, pour la première fois, la norme européenne sera appliquée automatiquement et aura la priorité sur la norme israélienne existante.

La législation permettra l’importation de dizaines de produits de consommation tels que les couches, les détergents, le liquide vaisselle, les ordinateurs, les appareils électroménagers, les produits de cuisine, les fours de cuisson, les poussettes et les berceaux, les jouets, les machines à laver et les sèche-linge, les ustensiles en verre et en céramique, les crèmes nettoyantes, les ampoules électriques et autres. Les restrictions existantes sur l’utilisation de ces produits dans les secteurs de la construction et de l’industrie, entre autres, seront également supprimées.

Le Premier ministre Netanyahou a déclaré: ”Ce gouvernement a adopté une loi historique, à savoir que ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël. Cela signifie que dans le domaine de l’alimentation, des cosmétiques et d’autres produits, nous avons ouvert le marché.

Nous voulons maintenant supprimer les lourdeurs bureaucratiques afin d’importer des produits pour bébés, des produits électriques et autres, dont les normes s’appliqueront également dans l’État d’Israël. Bien sûr, la concurrence fera baisser les prix dans de nombreux autres domaines.

Je remercie les ministres pour leurs efforts afin de réduire les lourdeurs bureaucratiques qui pèsent sur la poche des consommateurs israéliens”.