Les huit soldats qui sont tombés hier au nord de la Bande de Gaza ont mené un combat héroïque contre les terroristes du Hamas.

Les faits se sont déroulés en plein coeur de la ville de Shuja’iyya où les forces de Tsahal agissent depuis plusieurs semaines. Les soldats israéliens ont réussi à prendre le contrôle de la majorité des lieux mais il reste encore quelques points où les terroristes se cachent toujours. Afin de terminer le travail d’éradication du Hamas dans cette ville, une équipe composée de tankistes, de soldats de l’unité Golani et de l’ingénierie combattante a été envoyée dans la casbah de Shuja’iyya pour éliminer des terroristes dans un complexe composé de trois bâtiments et une cour.

Vers 16h30 hier (mardi), cette équipe est entrée dans le complexe par deux directions et ont découvert une entrée de tunnel. Une bombe a alors été actionnée par les terroristes dans l’un des bâtiments et les soldats ont, en plus, essuyé des tirs de M16 et des jets de grenades.

Les quatre soldats qui composaient la première force envoyée sur place ont été touchés mais ont continué à se battre. La deuxième force qui attendait dehors est intervenue pour éliminer les terroristes mais à ce moment-là, le contact a été perdu avec l’un des officiers. Les combattants craignaient alors qu’il ait été enlevé par le tunnel repéré sur place.

A cet instant, tous les officiers supérieurs des bataillons sur place ont été alertés et sont arrivés sur les lieux dont le lieutenant-colonel Tomer Grinberg, z’l. Ce dernier était positionné au nord du complexe et un autre officier était placé au sud.

Des combattants de l’unité de sauvetage 669 ont été dépêchés sur place pour évacuer les blessés. Ils ont été blessés quand ils ont tenté d’entrer pour effectuer leur mission. Deux d’entre eux ont été tués: Ben Shelly et Rom Hecht, z’l.

La mission de sauvetage s’est poursuivie sous le feu des terroristes. Les soldats de 669 ont malheureusement constaté que les quatre combattants du premier groupe entré dans le complexe avaient été tués.

Puis, un deuxième bâtiment a explosé touchant mortellement le lieutenant-colonel Tomer Grinberg, z’l.

Les combats se sont poursuivis et les combattants ont utilisé un lance-roquette Matador pour détruire le troisième bâtiment du complexe. Mais celui-ci était piégé et a explosé.

Ce combat très intense a nécessité la mobilisation de nombreuses forces et s’est terminé par la mort de huit combattants israéliens.

Lieutenant-colonel Tomer Grinberg, 35 ans, originaire d’Almog

Roï Meldasi, 23 ans, originaire d’Afula

Moshe Avram Bar On, 23 ans, originaire de Raanana

Achia Daskal, 19 ans, originaire de Haïfa

Liel Hayo, 22 ans, originaire de Shoham

Ben Shelly, 26 ans, originaire de Kadron

Rom Hecht, 22 ans, originaire de Guivatayim

Oriya Yaakov, 19 ans, originaire d’Ashkelon

Que leur souvenir soit béni.

Tsahal a précisé que l’intervention terrestre était inévitable dans ces lieux. Les terroristes qui se trouvent encore à Shuja’iyya ne peuvent être éliminés par les airs car ils se cachent dans des tunnels.