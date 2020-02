Nous nous sommes réunis cette semaine pour une grande prière en faveur de la fin de l’épidémie du Corona virus. Nous, Israël. Où ? Au Kotel, vestige du Beit Hamikdash. Pour une prière : c’est notre force, notre arme secrète. Elle nous rassemble, nous évite d’échanger des futilités, de parler des autres… Je me suis demandé pourquoi donc cette initiative. D’où provient notre sens de la responsabilité collective, universelle ? J’ai entendu les paroles de ces rabbanim sollicitant la “clémence” de D.ieu. La clémence ? Précisément, a confirmé le rav Ouri Cherky, à l’origine de cette requête spéciale au Maître du monde. Il a juste rappelé qu’Israël est le cœur de l’humanité. “Quand un membre du corps est malade, alors le cœur lui aussi est atteint’’. Cette tefila correspond à un appel à l’empathie. Leur douleur nous fait mal, leur souffrance nous attriste. Nous désirons non seulement leur exprimer ce soutien mais en plus les aider. Le message est d’une puissance extraordinaire, un éclair dans le ciel noir qui assombrit la Chine.

Ce n’est pas tout. Israël tend la main mais sollicite aussi les Chinois eux-mêmes. Et là, nous passons à la vitesse supérieure, dans une autre dimension. Ne vous contentez pas de les écouter. Priez, vous aussi ! Implorez le D.ieu d’Israël qui entend les tourments, et dans un souffle divin, les soulage.

Alors oui, ensemble, prions pour la bonne santé, la paix, l’amour pour l’humanité.

Il serait bon que cet appel à l’accalmie soit organisé dès la semaine prochaine par les mêmes Rav Ouri Cherky, Rav Shmouel Eliahou et tous les fidèles. Sérénité entre nous, pour mettre fin au plus vite à tous ces échanges de haine. Dépassons ces attaques personnelles, violentes et ciblées vers celui qui ne vote pas comme nous, ne pense pas comme nous, ne prie pas de la même façon que nous. Il est indispensable de nous occuper des autres peuples et de leur bien-être. Il est tout aussi essentiel de nous inquiéter de nos relations internes, en tendant sincèrement la main à la diversité, et en luttant contre ce fléau invisible et parfois plus destructif qu’un virus : l’indifférence.

On nous le rappelle cette semaine dans Michpatim. Un seul élan doit nous animer, une des raisons d’être sur cette terre : l’aspiration à plus de justice.

Avraham Azoulay