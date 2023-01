Le 23 janvier 2023, l’ambassadeur de France en Israël, M. Eric Danon, a remis en sa résidence de Tel Aviv- Yaffo les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres au danseur et chorégraphe israélien Ohad Naharin, saluant »le parcours unique d’un créateur hors du commun qui a porté son expression artistique et la compagnie de danse qu’il dirige, la compagnie Batsheva, à un niveau de créativité et de modernité unanimement apprécié dans le monde entier ».

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une cinquantaine d’invités parmi lesquels la quasi-totalité des danseurs de la compagnie Batsheva et plusieurs représentants du ministère de la Culture et de la municipalité de Tel Aviv.

Au cœur du travail d’Ohad Naharin, il y a la valorisation de la singularité et de l’expression du danseur en tant qu’individu au sein du collectif. Il y a ce langage corporel, évolutif, créé par lui : le mouvement Gaga. Il y a aussi tous ces liens tissés avec ses pairs dans le monde entier, et en particulier avec la France, par le biais de collaborations multiples – Le Festival de danse de Montpellier, l’Opéra National de Paris, le Théâtre National de Chaillot – et la concrétisation d’une tournée exceptionnelle en France qui a permis au public français de découvrir 6 spectacles uniques : « Venezuela », « Last Work », « Mamootot », « Field 21 », « Decadance » et « Décalé », pendant la Saison croisée France-Israël en 2018. Son dernier spectacle, baptisé « Momo » et actuellement visible au Centre Suzanne Dellal de Tel Aviv, sera joué au Théâtre national de la Danse de Chaillot, à Paris, du 24 mai au 3 juin 2023.

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres depuis 1998 et Commandeur de la Légion d’Honneur depuis novembre dernier, Ohad Naharin accède donc au grade le plus élevé de la prestigieuse décoration culturelle française, pour l’ensemble de son œuvre dédiée à l’art de la danse.