Article de Chmouel Bokobza paru dans AJ Mag numéro 1017

Le chemin du Sanhédrin, inauguré en 2018, retrace ce voyage historique. Ce parcours, traversant les magnifiques paysages de la Galilée, rappelle les lieux où le Sanhédrin a siégé : Beit-Shéarim, Usha, Shefa Amr, Tsipori et Tibériade. Mais ce chemin n’est pas seulement une randonnée historique, c’est un appel à la réflexion, à la transformation intérieure, et à l’engagement envers notre héritage spirituel.

« Je répare les chemins et j’ai mesuré les routes entre Tsipori et Tibériade. » (Ketoubot 112a).

Ainsi parlait Rabbi Hanina, un sage qui vivait et enseignait à Tsipori, au cœur de la Galilée. Ces mots résonnent bien au-delà de leur signification pratique. Ils symbolisent l’effort constant pour réparer non seulement les routes physiques, mais aussi les voies morales et spirituelles qui guident un peuple en quête de lumière.

Le Sanhédrin : un phare spirituel après la destruction

Après la destruction du Second Temple en 70 de notre ère, le peuple juif fut plongé dans l’obscurité d’un monde sans centre. Jérusalem, en ruines, ne pouvait plus jouer son rôle de cœur battant de la nation. Mais nos sages, portés par une vision inébranlable, refusèrent de se laisser abattre.

Le Sanhédrin devint alors le pilier central d’un peuple désorienté. En Galilée, il guida la nation, rassembla les fragments et préserva l’âme d’Israël. Sous la direction de Rabbi Yehouda HaNassi, la Michna fut rédigée, créant une fondation indestructible pour la Torah orale. Cette œuvre, réalisée au début du IIIe siècle, garantissait que même en exil, le peuple juif ne perdrait jamais son identité. En parallèle, les sages encouragèrent la construction de synagogues – des « Mikdachei me’at » (petits sanctuaires) – pour maintenir vivante la flamme du lien avec le Créateur.

Chaque étape : une leçon de Pirkei Avot

– Beit-Shearim : la Torah comme fondement

« Retourne-la et retourne-la, tout est en elle » (Avot 5, 22) – car c’est dans la Torah que résident toutes les réponses.

– Usha : l’importance de la vigilance

« Sois aussi attentif à une petite mitzva qu’à une grande » (Avot 2, 1) : chaque acte, même minime, construit notre monde.

– Shefa Amr : l’humilité comme vertu centrale

« Sois très, très humble d’esprit » (Avot 4, 4) – car l’humilité ouvre les cœurs et les esprits.

– Tsipori : la sagesse en héritage

« Qui est sage ? Celui qui apprend de tout homme » (Avot 4,1) rappelle que chaque individu a quelque chose à nous enseigner.

– Tibériade : la paix comme aspiration ultime

« Sois parmi les disciples d’Aaron, aimant la paix et la poursuivant » (Avot 1, 12), car l’unité est la clé de la rédemption.

Aujourd’hui, ce chemin est emprunté par des écoles de tout Israël ainsi que par des amateurs de randonnées. Vous terminerez votre périple face au Kinneret, au cœur de l’une des quatre villes saintes, Tibériade qui, aux côtés de Safed, Jérusalem et ‘Hevron, témoigne de l’âme spirituelle et historique du peuple juif.

Une start-up indestructible : Israël éternel

Le chemin du Sanhédrin est bien plus qu’un voyage à travers la Galilée. C’est un puissant rappel de la capacité du peuple juif à se relever, à se réinventer et à transcender les épreuves. En suivant ce chemin, on comprend que le « Tikoun haMidot », la réparation de nos qualités personnelles, n’est pas une tâche facultative mais une responsabilité sacrée.

Comme l’a dit Rabbi Akiva : « Ce monde ressemble à un vestibule avant le monde à venir. Prépare-toi dans le vestibule pour entrer dans le palais. » (Avot 4, 16). Ce monde, avec ses défis, est notre chance de construire, de réparer et d’atteindre des sommets spirituels.

Aujourd’hui, Israël reste le cœur vivant de notre peuple. Le chemin du Sanhédrin symbolise non seulement un glorieux héritage, mais aussi une direction claire pour l’avenir – une start-up qui ne déposera jamais son bilan. Ce chemin rappelle que nous ne sommes pas simplement des individus, mais les gardiens d’une mission éternelle.

Puisse-t-on voir nos juges revenir comme aux premiers temps et le Sanhédrin reprendre rapidement sa place – Amen.

Chmouel Bokobza

Guide touristique diplômé du ministère du Tourisme

