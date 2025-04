Le restaurant parisien « Shabour » du chef israélien Assaf Granit a reçu une prestigieuse étoile Michelin pour la cinquième année consécutive. Pour célébrer cette émouvante réussite, Granit a ouvert un compte Instagram après des années d’absence des réseaux sociaux.

L’événement festif s’est déroulé à Paris en présence de l’élite culinaire française, le restaurant conservant son unique étoile dans le célèbre guide. De façon surprenante, après des années d’évitement des médias sociaux, Granit a décidé de marquer cet heureux événement en ouvrant un compte Instagram officiel pour la première fois de sa carrière, où il a publié une vidéo dans laquelle son équipe verse du champagne sur lui pour célébrer l’occasion.

Dans les stories qu’il a publiées, Granit a expliqué : « La nourriture est bien plus qu’une expérience culinaire – c’est de l’histoire, de la culture et une histoire qui relie les générations. Recevoir une cinquième étoile Michelin consécutive pour Shabour est une reconnaissance internationale d’une entreprise israélienne qui célèbre notre culture. »

Par ailleurs, Granit a mentionné et remercié ses partenaires : « Un grand merci à Tomer Lanzman, Dan Yosha et Uri Navon, mes partenaires dans cette aventure, merci à Eliezer Mizrahi, Assaf Seri et Itzik Rotem qui prouvent chaque jour la force du travail acharné, d’un véritable partenariat et d’une passion sans limites pour la nourriture et le désir fondamental de faire sourire les gens. »

Il a publié une photo de l’équipe qui l’entoure et a écrit : « Cette étoile n’est qu’une étape du chemin, un point de rafraîchissement et une motivation pour continuer ce creuset bouillonnant que nous appelons notre maison. »

Dans une dernière story, où on le voit sur le tapis rouge à la cérémonie Michelin, vêtu d’un costume et portant la broche jaune des otages, il a écrit : « Particulièrement en ce moment, notre cœur et notre espoir sont avec les otages et tous ceux qui se battent pour eux et pour nous tous. Puissiez-vous rentrer chez vous rapidement. »