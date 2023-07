Après avoir décidé d’ouvrir son restaurant ”Yaffo-Tel Aviv”, ce soir, 9 Av, à l’encontre de la loi, le chef Haïm Cohen a annoncé qu’il fermerait son établissement.

”Nous fermerons ce soir ”Yaffo Tel Aviv”, pour rapprocher les coeurs. Cette expression peut paraître cliché mais y renoncer revient, pour moi, à renoncer à l’Etat d’Israël. En l’honneur de tous ceux qui placent le bien de l’Etat par-dessus tout, j’appelle au calme. Si seulement l’énergie de la haine et des boycotts pouvait être utilisée pour rapprocher les coeurs! Je n’ai pas honte de le dire: je me suis trompé. Cette soirée a une signification particulière pour une partie importante du peuple et je le respecte. A nos élus, je veux dire: regardez ce qui nous arrive, ce qui se passe chez nous, diminuez les flammes et peut-être, peut-être, soyez prêts à renoncer à certaines choses. Dans le respect de notre peuple. Nous n’avons pas d’autre pays!”, a déclaré le chef Haïm Cohen.

Haïm Cohen, chef très connu en Israël, qui fait notamment partie du jury de Master Chef, est aussi le chef qui a été sélectionné pour préparer les repas à la cantine de la Knesset. Le ministre Shlomo Karhi avait relevé ce point ce matin après l’annonce de l’ouverture de son restaurant le soir du 9 Av, soulignant que ce qu’il mangerait à la Knesset dorénavant aurait un goût de ”destruction”.

Le ministre s’est félicité de la nouvelle décision du chef Haïm Cohen: ”Bravo au chef Haïm Cohen qui a finalement décidé de choisir ce que nous avons en commun et de faire ce pas vers l’union. Que nous soyons consolés par la construction de Jérusalem”.

Notons que Haïm Cohen est le seul, pour l’heure, à avoir changé d’avis, parmi tous les restaurateurs qui ont annoncé qu’ils ouvriraient ce soir.