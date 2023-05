Ce soir (mardi), le Premier ministre, le ministre de la Défense, le Chef d’Etat-major et le Chef du Shabak, ont tenu une conférence de presse, à l’issue de la réunion du cabinet de sécurité.

Ils ont pris la parole à tour de rôle et ont dressé un bilan de cette première journée de l’opération Bouclier et Flèche, qui a rempli ses objectifs. Ils ont tous précisé qu’ils ne considéraient pas le chapitre clos et que l’armée et les forces de renseignements et de sécurité étaient prêtes à toute éventualité.

Binyamin Netanyahou a évoqué les critiques dont il a fait l’objet depuis les tirs de roquette la semaine dernière sur le sud du pays, au regard de ce qui était considéré comme une faible réponse de Tsahal, et qui ont trouvé aujourd’hui une réponse à la hauteur des attentes: »Je comprends très bien la volonté de frapper immédiatement ceux qui nous frappent, c’est compréhensible et naturel. Nous agirons toujours contre ceux qui veulent notre perte, mais selon nos conditions, au moment où nous le jugeons opportun. Les éliminations ont été rendues possible après d’importants efforts de renseignements. Nous les avons atteints en même temps, dans leurs cachettes. Nous faisons le maximum pour éviter de toucher des innocents. C’est la différence entre nous et nos ennemis, ils cherchent sciemment à toucher des innocents et nous faisons tout pour l’éviter. Notre principe est simple: nous atteindrons tous ceux qui cherchent à nous nuire. Nous sommes au coeur d’une opération, les prochains jours demanderont de la patience et une résistance solide. Il y a une semaine, lorsque nous avons décidé de cette opération, j’ai demandé au ministre de la Défense de préparer tous les scénarios possibles d’escalade, y compris sur plusieurs fronts en même temps. Chaque escalade sera réprimée sévèrement ».

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a décrit qui étaient les trois chefs du Djihad islamique éliminés ce matin et précisé que l’opération n’en était qu’à ses débuts.

Le chef du Shabak, Ronen Bar, a déclaré qu’il y a peu de temps, ses services avaient permis d’éliminer un groupe de terroristes en Judée-Samarie, qui menaçait de tirer des roquettes depuis Djénine.

Il a, par ailleurs, rappelé la mémoire de Tali Hatouel et de ses 4 filles assassinées en 2004, alors que Tali était enceinte de 8 mois. Elles ont été la cible de terroristes sur le Tsir Hakissoufim dans le Goush Katif. L’un des terroristes tués ce matin était directement responsable de cet attentat. Le mari de Tali et père des 4 filles, s’est félicité ce matin de cette élimination. Ronen Bar a résumé: »Les familles se souviennent et le Shabak n’oublie pas ».

Pendant ce temps, à l’ONU, les Emirats arabes Unis, la France et la Chine ont réclamé une réunion d’urgence au conseil de sécurité »à la lumière des développements inquiétants à Gaza ».