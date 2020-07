Le tribunal de district de Haïfa a rejeté l’appel du chef de file de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien, sheikh Raed Salah. Ce dernier devra purger vingt-huit mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Les juges ont fait preuve d’une clémence typiquement juive en repoussant son incarcération après la fête musulmane de l’Aïd el-Adha qui sera célébrée au début du mois d’août, afin qu’il puisse y assister.

Le sheikh Raed Salah, antisémite notoire et détenteur de la carte d’identité israélienne, avait été condamné au mois de février à vingt-huit mois de prison ferme et seize mois avec sursis pour ses multiples déclarations incitatives et pour le fait de diriger le Mouvement islamique arabe israélien déclaré hors-la-loi en 2015.

Ce ne sera pas la première fois que ce prêcheur incendiaire musulman aura franchi les portes d’une prison. En 2014, avant que son mouvement ne soit déclaré hors-la-loi, il avait écopé de six mois de prison avec sursis pour agression sur un policier et obstruction à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Cette peine avec sursis avait été commuée en peine de prison ferme d’onze mois après des appels à la violence qu’il avait lancés lors de travaux d’entretien effectués à la Passerelle des Moughrabites, qui part du côté droit du Kotel.

La Cour suprême avait allégé sa peine à sept mois…

Photo Miriam Alster / Flash 90