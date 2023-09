Dadi Barnéa, le chef du Mossad, a prononcé une allocution aujourd’hui (dimanche) au congrès de l’université Reichman.

Il a dévoilé que les Iraniens avaient l’intention de vendre des missiles de courte et de longue portée aux Russes mais que la transaction a été sabordée.

”Notre crainte est que les Russes fournissent, en échange, des armes avancées aux Iraniens qui nous menaceraient et mettraient peut-être même en péril notre existence”, a souligné Barnéa.

Il a poursuivi: ”Téhéran veut se faire passer pour un Etat éclairé. Il se cache derrière une histoire. Plus la confiance en soi des Iraniens grandit plus leurs efforts pour diffuser le terrorisme dans le monde entier grandit, puisqu’ils sont persuadés qu’ils ne paieront pas le prix fort. Nous sommes témoins d’une augmentation dramatique des atteintes aux Juifs et aux Israéliens à travers le monde. Lors de l’année qui vient de s’écouler 27 attentats terroristes ont été déjoués dans le monde. Jusqu’à maintenant nous n’avons atteint que les généraux, l’heure est venue de faire payer à l’Iran un prix différent. Toute atteinte contre un Juif, par quelque moyen que ce soit, entrainera une action au plus profond de l’Iran, et même au coeur de Téhéran, depuis l’échelon opérationnel jusqu’aux décisionnaires.

L’Iran poursuit ses efforts incessants par le biais de groupes terroristes pour toucher des Israéliens et des Juifs partout dans le monde. Il utilise des intermédiaires pour se cacher. Cela ne marche pas avec nous”.

Le chef du Mossad a montré une vidéo révélant la profonde implication iranienne dans le terrorisme à travers le monde, y compris les aveux de terroristes envoyés pour attaquer des Israéliens et des Juifs par les services officiels de renseignements et de sécurité. Ces vidéos révèlent l’empreinte iranienne sur l’activité terroriste dans le monde et soulignent que l’Iran ne peut nier sa responsabilité dans le terrorisme, même s’il se cache derrière des envoyés. “Le régime iranien n’est plus en mesure de nier son implication et, surtout, il ne bénéficie d’aucune immunité”, a-t-il souligné.