Les commémorations des 50 ans de la guerre de Kippour ont commencé. Plusieurs cérémonies et hommages seront organisées dans les semaines à venir.

Le Mossad a tenu aujourd’hui (jeudi) un événement à cette occasion. Dudi Barnea, le chef de l’institution a prononcé une allocution dans laquelle il appelle le peuple d’Israël à l’unité. ”Notre force est dans notre union interne”, a déclaré Barnea, ”dans nos valeurs fondamentales sur lesquelles a été construit l’Etat, les valeurs du judaïsme et de la démocratie”.

Le chef du Mossad a mis en garde contre les erreurs du passé et a insisté sur la nécessité de préserver une certaine humilité et de savoir se remettre en question. Il a rappelé l’importance de renforcer la force de dissuasion de l’Etat d’Israël et de faire payer le prix à nos ennemis sans crainte tout en cherchant la normalisation des relations afin de ne pas manquer une occasion de faire la paix.

Pour la première fois, le Mossad publie officiellement un livre dans lequel il présente une étude historique approfondie sur le rôle de l’organisation avant le déclenchement de la guerre de Kippour et passe en revue ses activités pendant les combats. Dans le livre, pour la première fois, des documents conservés dans les archives du Mossad sont révélés, dont la plupart n’ont pas été montrés au public. Le titre du livre “Quand il sera permis de tout raconter…” est une déclaration du Premier ministre de l’époque Golda Meir au chef du Mossad Zvi Zamir à l’automne 1971. Dans ce livre, le Mossad révèle pour la première fois au public le changement dans la perception égyptienne des conditions requises pour entrer en guerre – l’acquisition d’avions d’attaque avancés et de missiles KK à longue portée. En 1972, la source du Mossad « L’Ange » transmet des informations sensibles et uniques sur le changement stratégique du point de vue des Egyptiens et leur volonté d’entrer en guerre, même sans l’armée, qui était jusqu’alors une condition pour entrer en guerre.