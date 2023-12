D’après la chaine 11 de la radio israélienne, le cabinet de guerre aurait donné son accord au chef du Mossad, David Barnea, pour qu’il considère la proposition qatarie visant à obtenir la libération des otages à Gaza.

Le Jerusalem Post a indiqué la semaine dernière que la proposition inclurait la libération de 40 à 50 otages en échange d’un cessez-le-feu de quelques semaines. Israël et le Hamas n’étaient pas parvenus à un accord sur la proposition, mais le Hamas aurait donné un ‘accord de principe’ pour un retour à des négociations.

Le cabinet de guerre devrait se réunir dans la journée pour discuter plus en détail de l’accord sur les otages. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, auraient prévu également de débattre de la question de la gestion de Gaza ‘après la guerre’. Comme on le sait, le Premier ministre Binyamin Netanyahou reste déterminé à poursuivre les combats jusqu’à la victoire sur le Hamas.