Des sources proches du Hamas ont indiqué mercredi matin à la télévision Al-Araby Al-Jadeed que le chef du Jihad islamique, Ziad Nakhaleh, se trouvait dans le même bâtiment qu’Ismail Haniyeh, au moment de l’attaque aérienne qui a permis son élimination. Selon cette information, Haniyeh et sa délégation séjournaient dans une maison d’hôtes louée pour lui par les Gardiens de la révolution iraniens au nord de Téhéran. Le chef du Jihad islamique, Ziad Nakhaleh, et la délégation qui l’accompagnait se trouvaient à un autre étage de l’immeuble et n’ont pas été touchés par l’explosion.

Par ailleurs, selon une source iranienne citée par la chaine libanaise Al Mayadeen, « Haniyeh a été tué par un missile lancé d’un pays à un autre, et non du territoire iranien ». .