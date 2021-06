En visite officiel au Maroc, à l’invitation du Premier ministre Saad Eddin El Otmani, le chef du Hamas, Ismaïl Hanyeh a eu également droit à un accueil royal, au sens propre du terme, avec un dîner offert en son honneur par le le roi du Maroc Mohammed VI. Cet honneur fait au chef terroriste intervient quelques mois à peine après que le Maroc ait renoué ses relations avec l’Etat d’Israël. Après ses nombreux entretiens et rencontres politiques, Ismaïl Hanyeh a exprimé son « appréciation pour le consensus marocain sur la Palestine aux niveaux royal, gouvernemental et populaire ainsi que dans tous les courants et partis politiques ».

Vidéo de la réception par le Premier ministre marocain :

#المغرب تقرير القناة الأولى حول زيارة وفد المكتب السياسي لحركة حماس، بقيادة الأستاذ إسماعيل هنية للمغرب، بدعوة من #حزب_العدالةوالتنمية pic.twitter.com/0v2doh57vL — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) June 18, 2021

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90