Le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh est arrivé au Maroc avec une délégation de cinq hauts responsables de l’organisation, pour une première visite depuis l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

La délégation terroriste est l’invitée du Parti pour la Justice et le Développement, de tendance islamiste, actuellement au pouvoir. Le Premier ministre marocain, Saad Eddin El Otmani en est le secrétaire-général et avait tenu des propos anti-israéliens après l’Opération antiterroriste « Gardiens des Murailles », félicitant notamment le Hamas pour « sa victoire sur Israël. Il recevra personnellement le chef du Hamas qui aura également l’occasion de s’entretenir avec des dirigeants d’autres partis politiques marocains. Les réseaux sociaux au Maroc appellent la population de Rabat à sortir dans les rues pour acclamer le terroriste.

L’invitation faite par Saad Eddin El Otmani n’est pas exempte d’arrière-pensées électorales. Comme dans de nombreux pays arabo-musulmans, la « cause » palestinienne est utilisée par des politiques pour faire diversion de leurs échecs ou pour flatter leur électorat. A l’approche des élections législatives qui auront lieu le 8 septembre prochain, le chef du Parti pour la Justice et le Développement cherche à obtenir un troisième mandat et veut pour cela faire oublier à ses électeurs qu’il a signé – malgré lui – l’accord de normalisation entre le Maroc et Israël.

L’attitude du parti du Premier ministre contraste avec celle du roi Mohammed VI, qui a adressé un message de félicitations au Premier ministre Naftali Benett pour sa prise de fonction, tout en indiquant la direction qu’il voudrait voir prendre par le nouveau gouvernement vers « une paix juste et durable pour tous les peuples de la région ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90