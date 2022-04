Yeh’ia Sinouar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, a prononcé un discours particulièrement violent contre Israël, cet après-midi (samedi).

Il a annoncé que la vague d’attentats qui a frappé Israël depuis quelques semaines, n’allait pas s’arrêter avec le Ramadan. »Toutes les branches armées de la bande de Gaza doivent se tenir prêtes et déterminées, la vague d’attentats ne s’arrêtera pas avec le Ramadan, elle ne fera que commencer lorsque le Ramadan sera terminé. Après l’aïd-el-fitr, l’invasion israélienne de la mosquée Al Aqsa va commencer et avec elle sa division dans le temps et dans l’espace ».

Puis il a ajouté: »Dans un premier temps, nous avons préparé 1111 roquettes pour protéger la mosquée Al Aqsa. C’est la date de la mort de Yasser Arafat (11 novembre). Le nom de cette salve de roquettes sera Abou Amar (surnom de Yasser Arafat) ».

Il a félicité les auteurs des derniers attentats en Israël et s’en est pris à Mansour Abbas qu’il a accusé de traîtrise. »Je veux m’adresser aux membres de Ra’am et à Mansour Abbas, le filet de sécurité que vous procurez au gouvernement qui porte atteinte à la mosquée Al Aqsa est un crime que nous ne vous pardonnerons pas. Vous reniez votre religion et votre appartenance à la nation arabe. L’histoire te le rappellera, Mansour Abbas. Quand un Arabe dit que cet Etat est juif, c’est une honte, et c’est un euphémisme. Un Arabe qui dit que cet Etat n’est pas raciste, c’est une honte. Cela suffit ».

Ce soir, dans une interview télévisée sur la chaine N12 en Israël, Mansour Abbas a indiqué qu’il ne comptait pas faire tomber la coalition et provoquer de nouvelles élections. Il a insisté sur le fait qu’il tenait à faire avancer les intérêts arabes pour lesquels il a été élu. Ainsi, il a déclaré qu’il pensait que le gel de la participation de Ra’am à la coalition en vigueur ces derniers jours, devrait prendre fin avec la reprise parlementaire.