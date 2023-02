Itshak Herzog, le Président de l’Etat et Hertzi Halévy, le Chef d’Etat-major, ont prononcé tous les deux un discours aujourd’hui (jeudi), lors de la cérémonie de fin de cours d’officier.

Ils ont fait allusion aux protestations contre la réforme du système judiciaire qui divisent la population.

Le Chef d’Etat-major, Hertzi Halévy, a évoqué les manifestations de réservistes, qui se revendiquent comme tels pour exprimer leur désaccord avec la réforme portée par le gouvernement: »Respectons le caractère particulier de notre force de réservistes, rappelons-le: deux réservistes peuvent se situer dans deux camps différents concernant ce débat et ne pas mêler l’uniforme à cela. Ils viendront faire leur période de réserve, porteront l’uniforme, laisseront le débat à l’extérieur et sortiront en mission main dans la main ».

Le Président Herzog a aussi rappelé la nécessité de laisser Tsahal en dehors des querelles politiques: »Tsahal est l’armée du peuple et doit rester au-dessus des querelles. Elle est le lieu par excellence de l’existence de cette combinaison entre l’Etat comme entité institutionnelle et comme histoire partagée, entre les composantes de la mosaïque sociale exceptionnelle que nous voyons ici, sous nos yeux. Je veux vous dire que cette union, qui existe sous le drapeau, nous en portons tous la responsabilité, elle nous est nécessaire en tant qu’Etat, aujourd’hui plus que jamais ».