Le chef d’état-major de Tsahal, le général Herzi Halevy, a fait mardi soir une déclaration aux médias, après une tournée dans la bande de Gaza. Il a déclaré : « Je viens de quitter la bande de Gaza, j’ai rencontré les combattants dans le nord de la bande de Gaza. J’ai été très impressionné par la façon dont nos forces se battent, opèrent et atteignent les objectifs que nous leur avons fixés ».

Il a indiqué que l’armée israélienne était sur le point d’achever le démantèlement des brigades du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. « Nous avons éliminé de nombreux terroristes et leurs chefs, a-t-il précisé. Certains se sont rendus à nos forces et nous avons fait des centaines de prisonniers. Nous avons détruit des infrastructures souterraines et de nombreuses armes ».

« Toutefois », a-t-il ajouté, « dans cette zone à forte densité, où les terroristes sont habillés en civils, on ne peut pas dire que nous les avons tous tués. Nous en rencontrerons probablement encore dans cette région – nous continuerons à les poursuivre et les atteindre de diverses manières ». Halevy a ensuite précisé qu’à l’heure actuelle, Tsahal concentrait ses efforts sur le sud de la bande de Gaza, et notamment à Khan Yunis, tout en continuant à préserver les acquis obtenus dans le nord de la bande de Gaza.

Le chef d’état-major a ensuite expliqué l’importance des interventions des forces terrestres, soulignant que la destruction des infrastructures terroristes ne pouvait pas être effectuée par des raids aériens. Il a également précisé que vu la complexité de cette guerre, elle allait se poursuivre encore pendant de nombreux mois. Il a souligné : « Nous sommes très, très déterminés ». Et d’affirmer : « « Nous atteindrons également la direction du Hamas, que cela prenne une semaine ou des mois ».

En ce qui concerne les otages détenus par le Hamas à Gaza, Halevy a déclaré : « Notre engagement à rapatrier les personnes enlevées reste le même – nous ferons tout pour les ramener chez elles ».