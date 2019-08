Lors d’une visite au QG de la région militaire sud, le chef d’Etat-major de Tsahal Aviv Kochavi a félicité les soldats du bataillon Barak ainsi que les sentinelles qui ont mis en échec une tentative d’intrusion terroriste en territoire israélien.

Quatre terroristes armés avaient été repérés et éliminés samedi au moment où ils s’apprêtaient à traverser la clôture de sécurité. En félicitant les soldates et soldats, le chef d’Etat-major leur a dit: « Votre mission est de protéger les frontières de l’Etat d’Israël et ses citoyens. C’est ce que vous avez fait avec professionnalisme, détermination et réussite ».

Sur cet incident, en Israël, les autorités ont exprimé leur irritation face à la manière dont une fois de plus des grands médias internationaux ont titré cette tentative terroriste. Voilà comme le quotidien français Le Monde a parlé de cet incident:

Israël : quatre Palestiniens tués à la frontière avec la bande de Gaza

« Selon l’armée israélienne, quatre personnes « armées » ont été tuées, samedi, alors qu’elles se trouvaient à proximité de la frontière avec la bande de Gaza. »

Le quotidien britannique n’a pas fait mieux en titrant:

Un autre média britannique @dwnews mettait carrément le mot terroriste entre guillemets:

Le site Honest Reporting qui observe notamment la manière dont les médias internationaux couvrent le conflit israélo-palestinien a dénoncé la manière dont de nombreux médias ont relaté cet incident, laissant à penser que les soldats de Tsahal auraient abattu de sang-froid quatre braves Palestiniens non armés alors qu’il s’agissait de terroristes du Hamas, armés jusqu’au dents qui prévoyaient de tuer des Juifs.

Vidéos:

Photo Hadas Parush / Flash 90