Le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi a évoqué l’opération antiterroriste menée par l’armée et le Shin Bet durant la nuit de samedi à dimanche. Il a félicité les soldats qui n’ont pas hésité à affronter les terroristes et a révélé que ces derniers préparaient des attentats d’envergure qui selon lui auraient pu être perpétrés dans des grandes villes du pays dans le but de faire un maximum de victimes juives. Il en a profité pour féliciter également le Shin Bet et les Renseignements militaires (Aman) qui ont permis de localiser les terroristes qui font partie d’un réseau du Hamas qui se tisse dans lés région de Binyamin et Menashé. Le chef de Tsahal a tenu à rappeler que des attentats sont régulièrement déjoués sans que pour autant la population en soit informée. Il a enfin adressé ses voeux de prompt rétablissement aux deux militaires gravement blessés lors de cette opération.

Lors de cette opération, cinq terroristes ont été éliminés, une dizaines d’autres arrêtés et de l’armement saisi. L’un des terroristes éliminés, Muhamad Hamidan, avait été libéré il y a trois mois. Il s’était « engagé » à ne plus pratiquer le terrorisme…

Photo Miriam Alster / Flash 90