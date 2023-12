Herzi Halévy, le Chef d’Etat-major, et Ronen Bar, le chef du Shabak, se sont rendus aujourd’hui à Khan Younès, l’un des fiefs du Hamas dans le sud de la Bande de Gaza et là où les combats s’intensifient chaque jour un peu plus. D’après les renseignements c’est aussi là que se cacheraient les deux principales cibles d’Israël dans la Bande de Gaza, les chefs terroristes Yahya Sinouar et Mohamed Deif.

Halévy a déclaré: ”La pression est énorme. Je pense que cette reddition, les gens qui sortent les mains en l’air, c’est un signe d’une cassure dans l’esprit et annonce une accélération des succès. Nous voulons avancer vite. Nous approfondissons aussi nos acquis dans le nord de la Bande de Gaza et dans le sud, y compris sous la terre. Le rythme des opérations est impressionnant, je le dis aussi d’un point de vue historique”.

Bar s’est dit heureux de ”rencontrer ici dans les rues de Khan Younès aussi bien des coordinateurs du Shabak que des combattants de Tsahal qui travaillent ensemble. Rien ne pourra se dresser contre cette coopération”.