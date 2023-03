Le Chef d’Etat-major de Tsahal, Hertzi Halévi, a fait part de son inquiétude au Premier ministre et au ministre de la Défense face à ce qui s’annonce comme une vague de refus de réservistes de se présenter à l’armée.

Halévi fait l’objet de nombreuses critiques depuis que les appels au refus de la mobilisation ont commencé à se faire entendre. Il lui est reproché de ne pas prendre publiquement la parole contre ces appels et ces comportements.

Cette absence sur la scène publique tient d’abord au tempérament d’Halévi qui goûte peu à la publicité médiatique et préfère régler les tensions au sein de Tsahal, sans en faire part à la presse.

Le Chef d’Etat-major a néanmoins annoncé qu’il allait procéder à une série d’entretiens avec les différentes unités régulières et de réserve sur le sujet. ll y insistera sur la gravité des appels au refus de servir.

Halévi commencera par rencontrer les pilotes et les officiers de l’armée de l’air pour insister sur l’importance de leur présence aux entrainements afin de garantir la préparation de Tsahal sur le plan opérationnel mais aussi pour préserver l’esprit d’équipe au sein de l’armée.

Par ailleurs, le Chef d’Etat-major a demandé aux officiers de maintenir le sujet à l’ordre du jour et de continuer à transmettre le message à leurs subordonnés.

L’ancien Chef d’Etat-major, le député Benny Gantz, a publié ce matin (lundi) une tribune dans Israël Hayom, dans laquelle il demande aux réservistes de ne pas appeler au refus de mobilisation.

»Mes frères et mes soeurs qui servent à l’armée, je comprends votre douleur. Il est difficile d’envisager une incursion en territoire ennemi quand on vous appelle »terroristes », »anarchistes ». Je comprends la douleur d’aller effectuer des gardes ou des arrestations à Hawara quand le Premier ministre compare vos parents qui manifestent aux émeutiers contre le village et aux agresseurs de soldats. J’appelle le Premier ministre et le ministre de la Défense à cesser immédiatement l’incitation à la haine.

Je comprends la douleur pour notre terre et les valeurs sur lesquelles nous avons grandi et nous avons été éduqués, qui sont rompus précisément par certaines personnes qui n’ont pas servi le pays. Et malgré cela, celui qui commence à refuser de servir, donne le feu vert demain à d’autres refus de servir sur fond d’une autre lutte idéologique ».

Hier (dimanche), Yaïr Lapid a été contraint de prendre clairement position contre ces appels à refuser la mobilisation après que l’un de ses proches collaborateurs a annoncé publiquement qu’il ne se présenterait pas à sa prochaine convocation de Tsahal en tant que réserviste.

Des centaines de soldats et de réservistes ont signé des pétitions affirmant qu’ils ne refuseraient jamais de se présenter quand ils seraient mobilisés.

A côté de ces appels rassurants, certains se plaisent à mettre de l’huile sur le feu. C’est le cas notamment de l’ancien chef d’Etat-major, Dan Halutz, qui a lui-même appelé à refuser de servir.