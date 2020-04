Une scène aussi symbolique qu’insolite. Le chef d’état-major Aviv Kochavi s’est rendu à Bné Beraq pour voir comment se déroulent les opérations de Tsahal à la fois dans le maintien de l’ordre, avec la police et les gardes-frontières, dans la distribution des produits de première nécessité aux familles et personnes âgées et surtout pour extraire les personnes malades pour les transférer dans des hôtels médicalisés.

En voyant les soldats de la Défense passive s’affairer dans tous les sens pour aider la population, il a déclaré: « L’expression ‘armée du peuple’ prend aujourd’hui toute sa signification quand je vois ces soldats agir pour sauver des vies et appliquer la solidarité juive ».

Le chef de Tsahal a annoncé que l’aide de l’armée aux collectivités locales va encore augmenter là où le besoin se fait sentir.

La situation à Bné Beraq est extrêmement préoccupante tant sur le plan de la propagation de la maladie que des difficultés rencontrées par les familles, très souvent nombreuses, pour acquérir des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Le conseiller municipal Benny Wider a confié qu’il reçoit des centaines d’appels par jour de familles confinées chez elles qui n’ont pas de quoi donner à manger à leurs enfants.

Photo porte-parole Tsahal