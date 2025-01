Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a annoncé ce mardi sa démission qui prendra effet le 6 mars 2025.

»J’ai annoncé au ministre de la Défense, que conformément à ma prise de responsabilité dans l’échec de Tsahal le 7 octobre et au moment où Tsahal a atteint des succès importants et est en train de mettre en oeuvre l’accord de libération des otages, je demandais de mettre fin à mes fonctions à compter du 6 mars 2025 », a écrit Halévy.

Et d’ajouter: »Dans le temps qui reste, je terminerai les enquêtes (sur le 7 octobre, ndlr) et je renforcerai la préparation de Tsahal pour les défis sécuritaires ».

Halévy prend sa part de responsabilité dans le drame du 7 octobre: »Le matin du 7 octobre, Tsahal sous mon commandement a échoué dans sa mission de protéger les citoyens d’Israël. L’Etat d’Israël a payé un prix très lourd et douloureux, en vies humaines, en otages, en blessés physiquement et psychologiquement. Malgré les actes de bravoure de nombreux soldats, officiers, membres des forces de sécurité et citoyens courageux, le drame n’a pas pu être évité. Ma responsabilité dans ce terrible échec m’accompagne tous les jours, chaque heure et ce jusqu’à la fin de ma vie ».

Le Chef d’Etat-major souligne que Tsahal a su se relever et obtenir de grands succès depuis. Il reconnait que les objectifs de guerre n’ont pas été totalement remplis.

Halévy explique qu’il a pris la décision de quitter ses fonctions depuis longtemps mais qu’il a attendu le moment où Tsahal aurait repris la main sur tous les fronts et que l’accord pour la libération des otages soit sur les rails.

»Je serai toujours un soldat de l’Etat d’Israël », a conclu le Chef d’Etat-major.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a réagi à cette démission: »Le général Herzi Halévy m’a informé de sa volonté de mettre fin à ses fonctions et a expliqué pourquoi dans une lettre. Je tiens à lui adresser ma reconnaissance et à le remercier pour sa contribution à Tsahal pendant toutes ses années de service en tant que combattant et commandant et pour sa part dans les grands succès que Tsahal a remporté pendant cette guerre difficile qui nous a été imposée ».

Après cette annonce, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu cet après-midi avec Herzi Halevi, et l’a remercié pour ses nombreuses années de service ainsi que pour avoir commandé l’armée israélienne dans cette guerre multi-fronts, permettant des succès majeurs pour l’État d’Israël.

Le ministre Betsalel Smotrich, qui avait appelé à la démission d’Halévy, a tenu à préciser: »Ma critique sur l’échec dans l’élimination civile et gouvernementale du Hamas ainsi que sur sa responsabilité dans l’échec du 7 octobre n’enlève rien à la reconnaissance pour les nombreuses années et les succès au service d’Israël ».