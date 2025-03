Le chef d’état-major de Tsahal, le général de division Eyal Zamir, a constitué ce samedi une commission d’enquête externe composée d’officiers supérieurs de réserve. Cette initiative vise à examiner en profondeur les événements dramatiques du 7 octobre 2023 et à assurer l’application effective des enseignements qui en seront tirés, dans le cadre de l’engagement continu de l’armée israélienne à s’améliorer, même en plein conflit.

La commission sera présidée par le major-général (réserviste) Sami Turgeman, entouré d’une équipe pluridisciplinaire comprenant notamment les majors-généraux (réservistes) Eli Sharvit, Amikam Norkin et Yossi Bidz, ainsi que plusieurs brigadiers-généraux et colonels de réserve. Ces membres ont été soigneusement sélectionnés pour leur expertise diversifiée et leur connaissance approfondie des différents domaines militaires.

La mission de cette commission ne se limitera pas à l’analyse des conclusions des enquêtes internes déjà menées, mais s’étendra également au développement de mécanismes garantissant l’application effective des leçons à tous les échelons de l’armée. Si nécessaire, l’équipe pourra recommander des investigations supplémentaires sur certains aspects nécessitant un examen plus approfondi.

Le chef d’état-major a également précisé que l’enquête porterait non seulement sur les événements du « Shabbat noir », mais aussi sur les mois de guerre qui ont suivi et sur la période précédant le conflit. « Nous allons définir un mécanisme pour enquêter sur la guerre, les batailles et en tirer les leçons », a-t-il affirmé. Les premières conclusions de la commission devraient être présentées au chef d’état-major dans les semaines à venir, suivies d’un plan détaillé pour la mise en œuvre intégrale des recommandations, dont l’application sera supervisée à tous les niveaux hiérarchiques.