Le Chef d’Etat-major de Tsahal, Aviv Kohavi, est actuellement en visite officielle en Pologne. il s’est également rendu à Auschwitz.

Il est allé se recueillir au baraquement 27, là où une partie de sa famille a été exterminée.

»Nul besoin d’être un historien ou un chercheur pour comprendre l’horreur de la Shoah – il suffit d’être humain! », a-t-il déclaré, en référence aux propos scandaleux du Président iranien mettant en doute la Shoah, dans une interview donnée hier sur une chaine américaine. »Nous avons visité les chambres à gaz, nous avons vu les fours crématoires, même les pierres du bâtiment crient l’extermination des Juifs. Ceux qui mentent, qui nient la vérité historique douloureuse et inébranlable, mentent facilement aujourd’hui et demain ce mensonge sera devenu naturel. C’est un rappel supplémentaire de la raison pour laquelle, il est interdit de permettre à de telles personnes de posséder la capacité de développer une arme nucléaire de destruction massive. Nous ne sommes pas venus ici pour nous mettre en colère ou pour haïr, nous sommes venus pour renforcer le souvenir et les leçons à en tirer. Nous sommes venus nous identifier à la douleur et essayer de comprendre l’incompréhensible ».

Puis il s’est adressé aux victimes de la Shoah: »S’il vous était resté encore une fraction de seconde pour penser, après que vous ayez murmuré le Shéma Israël, je suis quasiment sûr que vous auriez demandé que le peuple juif ait la force de se défendre lui-même, qu’il arrête et qu’il repousse lui-même tout ennemi. Vous n’auriez jamais pu imaginer que vos petits-enfants ou les petits-enfants de votre voisin porterait l’uniforme de l’armée hébreu, et que nous, seize officiers et moi, nous tiendrions ici en tant que représentants de la génération actuelle ».