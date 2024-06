Le général Charles Brown, Chef d’Etat-major de l’armée américaine, a prévenu que les Etats-Unis ne pourront pas aider Israël en cas de guerre avec le Hezbollah, comme ils l’ont fait lors de l’attaque iranienne au mois d’avril dernier.

D’après Brown, il est plus difficile de faire face à des roquettes à courte portée comme celles tirées par le Hezbollah qu’à celles à longue portée lancées par l’Iran.

Par ailleurs, il a souligné qu’un conflit avec le Liban pourrait dégénérer en conflit régional généralisé dans lequel l’Iran et ses milices interviendraient: ”La capacité globale du Hezbollah est plus élevée que celle du Hamas, dans le nombre de missiles mais pas uniquement”, a déclaré Charles Brown. Puis il a ajouté: ”Je pense que l’Iran fournira une aide plus importante au Hezbollah”.

Ces propos, prononcés depuis l’Afrique où Brown est en visite, interviennent alors que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est à Washington pour une série d’entretiens afin de préparer les étapes suivantes dans la guerre à Gaza mais aussi l’éventualité d’un conflit avec le Hezbollah.