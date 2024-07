Hier soir (dimanche), le chef de la police, Kobi Shabtaï, organisait une cérémonie à l’occasion de son départ de la police. Il achève hier une carrière de 30 ans au sein de la police israélienne dont plus de 3 ans à la tête de l’institution.

Un grand absent était dans tous les esprits et dans tous les discours, bien que sans être nommé: Itamar Ben Gvir, le ministre de tutelle de Shabtaï.

Entre les deux hommes, les relations ont été tendues jusqu’à la dernière minute et le chef de la police sortant n’a pas souhaité l’inviter. Le Premier ministre Netanyahou, quant à lui, a choisi de ne pas venir. Il avait envoyé un message enregistré pour remercier Shabtaï pour ses services.

En revanche, étaient présents: le Président Herzog, le ministre Gallant, le chef du Mossad Barnea, le chef du Shabak Bar, le président de la Knesset Ohana, le chef de l’opposition Lapid, le député Gantz et la conseillère juridique du gouvernement Baharav Miara.

”Il est interdit de transformer la police en outil politique”, a déclaré Shabtaï dans son discours, ”Si tel était le cas, nous perdrions la légitimité publique et notre droit à exister. La lutte contre la politisation de la police et la volonté de la faire dévier de sa voie professionnelle est à son apogée”.

Et de renchérir: ”Je me tourne vers vous, officiers de la police, commandants et jusqu’au policier au bout de la chaine, je vous le dis ici, ainsi qu’au Président de l’Etat, au Premier ministre et au ministre, il ne faut pas que la police devienne politique. Souvenez-vous que nous avons juré fidélité à l’Etat, notre engagement est envers l’Etat d’Israël, le peuple d’Israël et non envers tel ou tel responsable”.

Shabtaï a raconté: ”Mon mandat a été caractérisé par une grande tension dans ce domaine, surtout pour moi qui dirigeait la police et face à des politiques qui ont essayé d’influencer et d’orienter en fonction de leurs positions. La plupart des combats ont été menés en coulisses et m’ont demandé d’importants efforts pour empêcher l’intrusion des forces politiques dans la police, le public ne sait qu’une petite partie des choses. Je termine mon mandat avec un sentiment difficile. Je laisse à mon successeur une mission très difficile et le devoir de préserver chaque jour le professionnalisme de la police et d’empêcher l’intrusion de positions et de motivations politiques”.

Le ministre Ben Gvir a désigné celui qu’il souhaite voir prendre la suite de Shabtaï. Il s’agit d’Avshalom Peled, mais pour l’heure, la conseillère juridique du gouvernement s’oppose à cette nomination. A l’origine de ce refus se trouve une enquête menée par la police des polices contre Avshalom Peled, en 2015, au sujet d’irrégularités de construction. Peled aurait demandé au président du conseil régional de Maté Yehuda, Moshé Dadon, de l’aider à couvrir ces irrégularités.

Finalement, le dossier pénal avait été classé et Peled se retrouvait uniquement sous le coup d’une enquête disciplinaire. Le chef de la police de l’époque, Rony Alcheikh, avait décidé de promouvoir Avshalom Peled, contre l’avis de la police des polices.